TJ declara inconstitucional lei que denominou Guarda como Polícia Municipal

Fotos Divulgação Voto do relator Marcos Rordrigues foi seguido pelos demais desembargadores do Órgão Especial do TJ

Uma emenda aprovada pela Câmara dos Vereadores à Lei Orgânica do Município em 2018 que dava o nome de Polícia Municipal à Guarda Municipal de Campo Grande, lhe atribuindo atividades de policiamento ostensivo e repressivo da Polícia Militar, foi considerada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A decisão, unânime, atende ação de entidades de classe da PM e do Corpo de Bombeiros, que alegaram vício formal na medida e que a guarda não está no rol dos órgãos de segurança pública da Constituição Federal, nem da estadual, não podendo exercer essa função, exclusiva das polícias militares, ou transmitir à população a ideia equivocada de que estaria diante da polícia ao se deparar com agentes da guarda.



As entidades policiais alegaram ainda que, colocar a guarda para atuar como polícia, sem treinamento policial, colocaria em risco a vida dos próprios guardas e da população, além de comprometer o trabalho da força policial ao, por exemplo, macular ou anular eventuais provas produzidas. O relator, desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, acatou os argumentos das entidades policiais, frisando que a emenda é inconstitucional por vício de iniciativa, pois a competência para exercer a direção superior da Administração é do chefe do Executivo, e a iniciativa dos vereadores não poderia interferir em matéria dessa natureza.



Sobre a inconstitucionalidade material, o julgador salienta que a Constituição Estadual refere-se à guarda municipal como órgão destinado à proteção dos bens, serviços e instalações municipais, não se afigurando razoável que legislação municipal altere essa denominação para polícia municipal, quebrando a uniformidade da expressão adotada pela Constituição Federal e pelo próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal n. 13.022/14).

