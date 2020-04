Tereza Cristina diz que seu segundo teste para Covid-19 também deu negativo

Mapa Divulgação Tereza Cristina anunciou hoje no Twitter segundo teste negativo para coronavírus

Tereza Cristina anunciou na tarde de ontem no Twitter que seu "segundo teste para Covid-19 também deu negativo". A ministra da Agricultura fez parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que visitou os Estados Unidos em março, e que teve integrantes com testes positivos do vírus como o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), já restabelecido após a quarentena. Na rede social, ela também as "mensagens de carinho e orações".