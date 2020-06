Site permite percorrer cidades turísticas “em casa, de carro” ouvindo rádio local

Reprodução de vídeo Rio de Janeiro é uma das três capitais brasileiras que você pode percorrer de 'carro virtual' pela plataforma

Com as restrições no turismo devido a pandemia de Covid-19, é possível "viajar de casa" em tempo real como se você estivesse em cidades turísticas por meio da plataforma digital Drive & Listen. O roteiro inclui três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba na lista de cidades no alto da tela que você clica para visitar. Pelo sistema, é possível percorrer as ruas dessas cidades como se estivesse dentro de um carro e até ouvir a rádio local e também o barulho das ruas. Vale frisar que as imagens foram gravadas antes do início do isolamento social, por isso nessa viagem você vai ver o movimento normal das cidades.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG