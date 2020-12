Simone candidata à presidência do Senado

Agência Senado Simone enfrentou Renan e apoiou Alcolumbre em 2019. Agora, deve ter apoio do democrata

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), é candidatíssima à presidência do Senado com o impedimento da reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP pelo Supremo.



Em 2019, ela concorreu na bancada do MDB contra Renan Calheiros (MDB-AL). Perdeu por pouco. Renan acabou desistindo de concorrer à presidência durante a votação, ao ver que seria derrotado. Na ocasião, a senadora sul-mato-grossense declarou apoio a Alcolumbre e até chegou a ser ameaçada de expulsão do MDB pelo grupo do alagoano.



Simone ainda não admitiu a nova candidatura para as eleições que serão realizadas no início do ano que vem, mas um grupo de senadores já articula seu nome. Espera-se, inclusive, apoio do próprio Alcolumbre, que hoje defende um nome "sem carimbo" do Planalto. Afinal, depois de conquistar o cargo na eleição anterior, Alcolumbre fez questão de destacar a importância da ajuda de Simone para que ele chegasse à presidência.



Na Câmara, outro alagoano, o deputado Arthur Lira (PP), integrante do Centrão, é cotado à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendido pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro.

