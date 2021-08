Sérgio Reis anuncia ato em setembro “para defender Bolsonaro e salvar o Brasil”: vídeo

Reprodução de vídeo Sérgio Reis diz em vídeo que movimento é para que 'governo e Exército tomem posição'

O cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis anunciou em vídeo um acampamento em Brasília para "defender" o presidente Jair Bolsonaro e "salvar o Brasil". O cantor disse que o movimento previsto para os dias que antecedem 7 de setembro, data da Independência do Brasil, foi criado com categorias como caminhoneiros e agricultores para que "governo e Exércto tomem posição" e afirmou que a intenção é evitar tumulto para não prejudicar o presidente. Ao divulgar a notícia, a imprensa lembra que não é a primeira vez que Sérgio Reis convoca atos antidemocráticos, como agora cobrando "posição" do Exército. No ano passado, ele pediu para que pessoas fossem a um movimento contra o Congresso e o Supremo. Veja o vídeo compartilhado no Twitter ontem pelo jornalista William De Lucca.

Um golpe de estado tramado pelo SÉRGIO REIS é a cara do Brasil pic.twitter.com/U77q6t0BXs — William De Lucca (@delucca) July 29, 2021

