Senador Romário voltará a jogar futebol pelo América, clube do qual é presidente

Isabela Reis/GE Reprodução Romário, aos 58 anos, deve disputar o Carioca A2

Atuando nos campos da política desde 2009, quando se aposentou dos gramados, o senador Romário (PL-RJ) está apto para voltar ao futebol. Presidente do América, ele se inscreveu nesta semana (16) para jogar pela equipe e terá um salário mínimo, obrigatório de ser estipulado em contrato, que vai devolver como doação ao clube carioca do qual é torcedor. Conforme o site GE, o ex-atacante vai conversar com o treinador Marcus Alexandre para encontrarem a melhor maneira de ser usado em campo. "Ainda em ativa em peladas e nos futevôlei nas praias do Rio de Janeiro, o Baixinho está em forma e ainda impressiona pela técnica e chute potente", diz o site. O América vai disputar o Campeonato Carioca da Série A2, que deve começar no dia 18 de maio.

