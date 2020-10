Senador de MS pede votos para Matheus Martins no The Voice Kids: vídeo

Divulgação/Arquivo Nelsinho gravou vídeo ontem pedindo votos para Matheus Martins no The Voice Kids

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) entrou em campanha neste fim de semana ao gravar um vídeo em que pede votos para o cantor mirim Matheus Martins, de 12 anos, morador de Campo Grande, classificado para as finais do programa The Voice Kids da TV Globo, do qual integra o time de Carlinhos Brow. "Venho pedir esse espaço para pedir o apoio pra que a gente possa levar pra frente o Matheus Martins. Ele que é uma revelação aí do nosso estado, da nossa capital. Revelação que foi Almir Sater, Michel Teló, a família Espíndola e tantos outros que engrandecem a música do nosso país", diz Nelsinho no vídeo abaixo gravado ontem, em Brasília. Para votar a pessoa deve se cadastrar aqui no site do programa.

Senador pede votos para Matheus Martins pic.twitter.com/5tLd8YFkX9 — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) October 3, 2020

