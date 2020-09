Senado poderá ter CPI para investigar “desmonte” na fiscalização ambiental

Pedro França/Agência Senado Senadora Eliziane diz que CPI visa apurar causas das queimadas e 'desmonte' na fiscalização ambiental no País

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), coordenadora da Frente Ambientalista no Senado, protocolou hoje na Casa o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Crise Ambiental. Com o apoio de 27 senadores, mínimo necessário para a abertura de uma CPI, o pedido encontra-se na Mesa. Em discurso no plenário, ela disse que a CPI visa investigar o "desmonte" da fiscalização ambiental pelo atual governo e as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Para a senadora, o fato de presidente Jair Bolsonaro praticar o discurso "negacionista" sobre a crise, no país e no exterior, incentivou os senadores a apoiarem a abertura da CPI. "Culpar índios e caboclos pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal, como fez Bolsonaro no discurso para a ONU, é um acinte à inteligência nacional e internacional, uma agressão aos fatos, ao não falar de madeireiros, grileiros e especuladores impatrióticos", criticou. O senador do Amazonas, Plínio Valério (PSDB), manifestou apoio à criação da CPI da Crise Ambiental, mas também cobrou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a instalação da CPI das ONGs na Amazônia, também já protocolada na Casa, e que, disse, "servirá para separar o joio do trigo e combater a ação de muitas ONGs que estão na Amazônia principalmente para roubar". (Com Agência Senado)

