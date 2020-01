Se virar secretária, Regina Duarte trocará salário de até R$ 120 mil por R$ 17 mil

Carolina Antunes/PR Regina Duarte e Bolsonaro hoje em Brasília. Presidente postou a foto no Instagram com os dizeres: 'O noivado continua'

Regina Duarte chegou ontem a Brasília onde almoçou com o presidente Jair Bolsonaro e vai conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura. Indagada pela imprensa, a atriz respondeu que a decisão sobre o "casamento" não deve sair nesta quarta-feira. "Hoje não, peraí. Noivado é noivado. Vamos com o tempo", afirmou. No Instagram, o presidente postou foto ao lado da atriz com os dizeres: "O noivado continua". Caso aceite o convite de Bolsonaro para comandar a secretaria, Regina receberá um salário de pouco mais de R$ 17,3 mil e terá de abrir mão do contrato com a TV Globo. Conforme o colunista João Batista Jr., da Veja, na Globo ela tem salário fixo de R$ 60 mil que passa para R$ 120 mil quando ela está no ar. A última novela em que a atriz participou na emissora foi Tempo de Amar, encerrada em março de 2018.

