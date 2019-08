Santos Cruz destaca a importância de MS para a segurança pública nacional

Fotos Divulgação e selfie MK para o Blog Santos Cruz e Mansour durante trajeto para a UEMS onde fez palestra no Fórum de Segurança na Fronteira

Consultor da ONU que chefiou as Forças de Paz no Haiti, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz destacou ontem (22), em Campo Grande, a importância estratégica de Mato Grosso do Sul para a segurança pública no cenário nacional, devido à sua extensa faixa de fronteiras com o Paraguai e a Bolívia, em conversa com o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche. O ex-ministro da Secretaria de Governo fez palestra há pouco na UEMS sobre o tema "Fronteiras do Futuro - Estratégias, metas e ações institucionais", no 2ª Fórum Permanente de Segurança na Fronteira promovido pela Seccional da Ordem em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACICG). Gaúcho de Rio Grande, Santos Cruz deve visitar parentes em São Gabriel do Oeste, cidade fundada por gaúchos, e ficará no estado até o fim de semana.

