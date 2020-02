Progressistas, PSDB e PSD se unem para enfrentar o MDB em Costa Rica

Divulgação Com participação de Beto Pereira e Gerson Claro, Progressistas filiou lideranças de Costa Rica para enfrentar o MDB

Com apoio do PSDB do governador Azambuja e do PSD do senador Nelsinho Trad, o Progressistas vai tentar quebrar a hegemonia dos emedebistas em Costa Rica que governam há 20 anos a cidade, onde o atual prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB) está no segundo mandato e não pode disputar as eleições deste ano. Com esse objetivo, o antigo PP filiou na quinta (30) Cleverson Alves dos Santos, o Delegado Cleverson, que nas últimas eleições foi o candidato à Câmara dos Deputados com mais votos no município, quase 30% do total, e que já chega ao partido como pré-candidato. "Pela primeira em 20 anos de hegemonia do MDB, a gente vê se solidificar uma aliança que dá a musculatura necessária no pleito, com o apoio do governador Reinaldo Azambuja", disse o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) que prestigiou a filiação na Câmara, junto com o deputado estadual Gerson Claro (Progressistas).

