Produtor de peixes em Sidrolândia, Zeca do PT avalia disputar prefeitura da cidade

Zeca do PT para o www.MarcoEusebio.com.br Zeca em selfie enviada ao Blog feita à margem do lago da propriedade onde cria peixes em cativeiro em Sidrolândia

Depois de abrir mão da reeleição a deputado federal para disputar uma cadeira no Senado em 2018, o ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, está desde o ano passado morando em uma propriedade de 100 hectares na divisa de Sidrolândia com Dois Irmãos do Buriti onde atua na produção de peixes em cativeiro e também começa uma criação de carneiros. "Estou só esperando a reforma da antiga sede da propriedade, para mudar de vez com a Dona Gilda", disse Zeca ao Blog hoje, por telefone, ao confirmar que avalia convite de petistas locais para disputar a prefeitura da cidade neste ano. "Estou avaliando, com carinho, até abril. Me comprometi com os companheiros de Sidrolândia", afirmou.



Zeca contou que também recebeu convites de companheiros de partido para ser candidato em outras cidades, citando Porto Murtinho, sua terra natal, Bela Vista, Miranda, Taquarussu. “Isso demonstra o carinho e o respeito que as pessoas têm por mim, uma coisa que me orgulha muito. As pessoas recordam as inúmeras conquistas no campo social e econômicas durante oito anos de seu governo no estado "sem nenhuma perseguição", afirmou. Como está em Sidrolândia, avalia a possível candidatura no município.



"O tempo é senhor da razão. Sempre te falei, nunca tive projeto pessoal. Já cumpri boa parte da minha missão. Saí de Murtinho sem dever nada a ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Me elegi o primeiro deputado estadual do PT. Fiz dois mandatos. Desafiei meu tempo, me elegi governador. Mudei a história deste estado. Depois, com humildade, fui ser vereador, até hoje o mais votado da história de Campo Grande. E fui o deputado federal mais votado da história de MS. Então, tenho que botar tudo isso na balança, analisar com Gilda, com a família, com companheiros e ver se compensa esse novo desafio. Me sinto gratificado por esse convite", disse Zeca.

