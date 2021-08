Pioneira em energia solar, OAB-MS espera economizar R$ 400 mil por ano com sistema

Fotos Gerson Walber/OAB-MS Sistema de energia solar atende todo complexo da OAB na Capital de MS

A Seccional da OAB de Mato Grosso do Sul é uma das primeiras do país dotadas de sistema de energia fotovoltaica. O sistema de placas que produz energia elétrica usando o calor solar inaugurado na quarta (28) pelo presidente, Mansour Karmouche, e demais dirigentes da entidade, vai atender todo o complexo da instituição em Campo Grande, incluindo as sedes da Escola Superior de Advocacia (ESA) e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS). Também foi inaugurado poço artesiano, visando economia na captação de água. A previsão inicial é que a entidade economize em torno de R$ 400 mil por ano com o sistema sustentável. O projeto no estado foi autorizado pelo conselheiro federal e secretário-geral adjunto da OAB nacional Ary Raghiant Neto e firmado com o tesoureiro nacional, José Augusto de Noronha. "É uma grande obra a instalação do sistema fotovoltaico, talvez a maior após a construção da nossa sede, sem contar com o poço artesiano", disse Karmouche, que agradeceu aos que colaboraram com o projeto e destacou a importância da energia sustentável para o futuro e a economia, proporcionando investimentos em outras áreas da advocacia estadual.

