Organização Mundial de Saúde declara emergência global devido ao coronavírus

World Health Organization (WHO) Divulgação Twitter O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom (à direita) anunciou hoje em Genebra o estado de emergência global devido ao novo vírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência global por causa da disseminação do coronavírus. Até o momento, foram contabilizados 7,7 mil casos e 170 mortes na China, país de multiplicação do vírus. Outro 19 países já foram registrados 98 casos. No Brasil, o Ministério da Saúde investiga nove casos suspeitos. Os casos abrangem pessoas que viajaram para Wuhan, foco do surto na China, ou que tiveram contato com pessoas com histórico de passagem pela cidade. A OMS afirmou que não há necessidade de medidas para evitar viagens ou comércio com a China e apresentou recomendações como apoio a países com sistemas de saúde mais precários, combate a rumores e desinformação, desenvolvimento de recursos para identificar, isolar e cuidar dos casos, além do compartilhamento de dados e conhecimento sobre o vírus. "Países devem trabalhar juntos no espírito de solidariedade e cooperação. Estamos nessa juntos e só podemos parar juntos. Este é o tempo de fatos, não medo, para ciência, não rumores, para solidariedade, não estigma", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom, ao fazer o anúncio hoje na sede da entidade em Genebra, na Suiça.

