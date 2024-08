Noites sem veículos em trecho da 14 de Julho

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



www.MarcoEusebio.com.br

..

A partir desta sexta-feira até domingo o trânsito de veículos será fechado todas as noites no trecho da Rua 14 de Julho na área central de Campo Grande entre as ruas Cândido Mariano e Antônio Maria Coelho. Será um teste da prefeitura para avaliar a medida como atrativo de pessoas visando fomentar o movimento de bares e outros tipos de comércio naquela área do Centro. Serão oferecidos banheiros químicos para a população e a a Guarda Civil Metropolitana (GCM) vai reforçar a segurança no local.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.