No grupo de risco da Covid-19, Giroto vai para prisão domiciliar em Campo Grande

Paulo Francis/CampoGrandeNews Edson Giroto, aos 60 anos, foi beneficiado com prisão domiciliar por estar no grupo de risco da Covid-19

O ex-deputado federal Edson Giroto deve passar a cumprir a pena em casa a partir desta terça-feira. Preso desde maio de 2018 na cela 17 do Centro de Triagem de Campo Grande no âmbito da Operação Lama Asfáltica, o engenheiro que também foi secretário de Obras de Mato Grosso do Sul teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar hoje pelo desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), após a defesa alegar que Giroto, aos 60 anos, está no grupo de risco da Covid-19 que, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pode ser beneficiado com a medida. "Estamos em contato com os advogados em São Paulo para que os procedimentos burocráticos sejam feitos o mais rápido possível. Amanhã vamos acompanhar a notificação do TRF3 e tentar fazer cumprir a decisão o quanto antes", disse ao Blog o advogado Wellyngton Ramos Figueira, da equipe da defesa do ex-parlamentar.

