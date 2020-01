Morre no Rio o jornalista Sérgio Noronha

Fotos Retiro dos Artistas e Divulgação/Arquivo Sérgio Noronha morava no Retiro dos Artistas e na época quando ainda era comentarista na Globo

Morreu aos 87 anos hoje no Rio de Janeiro o jornalista e comentarista esportivo Sérgio Noronha, que atuou pela TV Globo, SporTV e Rádio Globo, Rádio Tupi e Jornal do Brasil, entre outros veículos de comunicação. Conforme o blog do Ancelmo Gois, em O Globo, Noronha, aposentado, estava com Mal de Alzheimer e morava desde novembro de 2018 no Retiro dos Artistas. Há dez dias ele foi internado no Hospital Rio Laranjeiras, no Rio, onde sofreu uma parada cardíaca.

