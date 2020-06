Moraes fecha o cerco contra bolsonaristas na investigação sobre ataques ao Supremo

Carlos Macedo/Agência Câmara Carla Zambelli está entre os dez deputados e um senador que tiveram sigilo bancário quebrado

Além de autorizar buscas e apreensão feitas hoje pela Polícia Federal na Operação Lume (veja aqui), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a quebra dos sigilos bancários de dez deputados federais e um senador aliados do presidente Jair Bolsonaro, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), na investigação que busca apurar quem financia e estimula grupos que promovem atos antidemocráticos pedindo o fechamento do STF e do Congresso. Os alvos são os deputados Daniel Silveira (PSL-RJ), Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Cabo Junio Amaral (PSL-MG), Otoni de Paula (PSC-RJ), Caroline de Toni (PSL-SC), Alê Silva (PSL-MG), General Girão (PSL-RN), Guiga Peixoto (PSL-SP) e Aline Sleutjes (PSL-PR) e o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). Também a pedido da PGR, o ministro determinou ainda que as redes sociais forneçam relatórios sobre pagamentos efetuados a páginas bolsonaristas que fazem apologia a atos antidemocráticos, a chamada "monetização" dessas páginas. (Com Estadão e O Globo)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG