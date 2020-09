MetSul alerta: onda de calor histórica atingirá MS e outros estados nesta semana

Reprodução Site meteorológico diz que onda histórica de calor que atingirá o Brasil de quarta a sexta-feira

A MetSul Meteorologia alerta que uma onda de calor histórica atingirá o Brasil nesta semana com temperaturas acima dos 40ºC em Mato Grosso do Sul e outros estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul a partir de quarta-feira, que poderão chegar a 45ºC em algumas cidades, quebrando recordes de temperatura máxima. "O episódio de calor pela sua dimensão e intensidade recordará eventos extremos de temperatura alta e ar seco que costumam atingir a Califórnia e Austrália", diz o comunicado. "Para parte do Mato Grosso do Sul, o GFS chega a indicar máximas de 43ºC a 45ºC na segunda metade da semana. Em Campo Grande, as máximas com folga superarão os 40ºC, sobretudo a partir da metade da semana", acrescenta. Saiba mais aqui no site MetSul.

