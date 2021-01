MDB confirma Simone Tebet candidata à presidência do Senado: vídeo

Reprodução de vídeo Simone discursa após ser anunciada pela bancada do MDB candidata à presidência do Senado

A bancada do MDB no Senado confirmou ontem a senadora Simone Tebet (MS) como candidata da sigla à presidência da Casa. Ela disputa o cargo contra o senador Rodrigo Pacheco (DEM-RO), apoiado pelo atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP), com aval do presidente Jair Bolsonaro, que também ganhou ontem o apoio da bancada do PT. Primeira mulher candidata a presidir o Senado, Simone afirmou que o MDB "é um partido de pensamentos plurais", que "não é oposição, nem situação". "A independência não significa oposição ao governo, como muitos querem. A independência significa independência com harmonia para ajudar o governo nas pautas prioritárias do País. Significa uma independência harmônica a favor do Brasil, que precisa mais do que nunca da força do Senado", declarou (veja o vídeo abaixo). A eleição será em fevereiro, quando deputados também vão escolher o novo presidente da Câmara entre um emedebista, Baleia Rossi (SP), e um candidato apoiado por Bolsonaro, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL).

