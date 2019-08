Marquinhos encontra óculos de André e enxerga apoio em trilha de Campo Grande

Fotos Correio do Estado/Reprodução Em quedas na trilha da antiga usina do Ceroula, André perdeu os óculos encontrados dez dias depois por Marquinhos

Homem de fé, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), acredita que não foi ao acaso que ao cair na trilha que leva à antiga usina do Ceroula, na região do Inferninho na saída para Rochedo, no dia 20 de julho, encontrou os óculos de estimação perdidos pelo ex-prefeito e ex-governador André Puccinelli (MDB) quando caiu no mesmo local, dez dias antes. "Eu não encontrei um sapato, eu encontrei algo que faz você enxergar melhor. Não, às vezes, com os olhos, mas com o coração. Com certeza tem algum significado", disse o prefeito ao jornal Correio do Estado, lembrando que ingressou na política como secretário de Assuntos Fundiários do ex-prefeito Puccinelli. Atualmente, na trilha para as eleições do ano que vem, André articula com outros partidos para enfrentar o atual prefeito (leia aqui). Marquinhos, entretanto, sinaliza crer que o fato de ter encontrado o óculos do ex-governador seria um sinal de que o líder do MDB deve enxergar melhor e, quem sabe, apoiar a sua reeleição. Leia mais aqui no Correio do Estado e veja abaixo o vídeo do prefeito elogiando a bela [e mística?] trilha rural na Capital.

