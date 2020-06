Lotofácil terá seis sorteios semanais

Agência Brasil Além de sorteios de segunda a sábado, Lotofácil terá aposta máxima ampliada para 20 dezenas

A Lotofácil passará a ter seis sorteios semanais de segunda a sábado, conforme portaria publicada ontem pelo Ministério da Economia no Diário Oficial da União. Atualmente, essa loteria tem apenas três sorteios por semana, na segunda, quarta e sexta-feira. As novas regras devem começar a valer após o início da campanha publicitária a ser veiculada pela Caixa Econômica Federal. A Lotofácil premia quem acerta entre 11 e 15 dezenas de um total de 25 dezenas. O novo regulamento aumenta a aposta máxima de 18 para 20 dezenas marcadas entre as 25 da cartela. A aposta mínima continuará sendo de 15 números. (Com Agência Brasil)

