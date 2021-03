Justiça Federal do DF absolve Michel Temer no caso do decreto dos portos

Antônio Cruz/Agência Brasil Quase três anos depois, Temer é absolvido no caso do decreto dos portos

O juiz da 12ª Vara Federal do DF, Marcus Vinícius Reis Bastos, absolveu o ex-presidente Michel Temer das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do decreto dos portos. Com outros cinco envolvidos que também foram absolvidos agora, Temer foi denunciado em 2018 pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo, acusado de receber propina em troca da publicação de um decreto para prorrogar concessões e beneficiar a empresa do setor portuário Rodrimar (decreto 9.048/2017). Com o fim do mandato do ex-presidente, o caso foi remetido à primeira instância da Justiça Federal. Agora, ao absolver Temer, o juiz concluiu que o Ministério Público Federal (MPF), entre outros pontos, não conseguiu identificar quais vantagens indevidas teriam sido recebidas pelo ex-presidente, que não foi comprovado que o decreto beneficiou a Rodrimar e disse que o Tribunal de Contas da União (TCU) não viu irregularidades na edição da norma. (Com Agência Brasil)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG