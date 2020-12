Intimados a depor sobre Caso Queiroz, Bonner e Renata saem de férias do JN

Imagem de vídeo com reprodução do UOL Bonner e Renata anunciaram férias no mesmo dia em que UOL divulgou intimação de delegado

William Bonner e Renata Vasconcellos anunciaram no Jornal Nacional na sexta (04) que vão sair de férias por três semanas de férias e retornar ao JN no dia 28 de dezembro. Até lá, conforme a emissora, Ana Luíza Guimarães e André Trigueiro vão apresentar o telejornal (veja o vídeo abaixo). O anúncio de férias foi feito depois de o site UOL divulgar ontem que Bonner e Renata foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a depor na próxima quarta-feira em uma delegacia de Benfica, zona norte da cidade, por suposta desobediência à ordem da Justiça que proibiu a Globo, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, de divulgar informações sobre o Caso Queiroz, que apura o esquema de "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) envolvendo o ex-assessor do parlamentar, Fabrício Queiroz. O UOL diz que, procurada, a Globo disse que não se manifesta sobre procedimentos em curso na Justiça.

William Bonner e Renata Vasconcellos estão saindo de férias. Até dia 28, quem assume a bancada do #JN são Ana Luíza Guimarães e André Trigueiro. pic.twitter.com/Q15hMAPGa8 — Jornal Nacional (@jornalnacional) December 5, 2020

