Intérprete do Louro José com covid

Fotos Reprodução O Dia reproduziu postagem de Tom Veiga (o Louro José) no Instagram que mostra aparelho indicado a quem contrai o vírus

Tom Veiga, intérprete do Louro José, personagem do programa "Mais Você" de Ana Maria Braga, na TV Globo, foi infectado pelo novo coronavírus, divulgou Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A colunista diz que foi o próprio Veiga que revelou a doença no Instagram em seu perfil pessoal (acessível só para amigos) postando ontem a foto de um oxímetro, aparelho usado para monitorar a quantidade de oxigênio transportado no corpo, recomendado a pacientes com covid, e escreveu: "Meu novo companheiro". Fábia Oliveira lembra que Tom foi submetido a um cateterismo há três anos e diz que na manhã de ontem ele dividiu a bancada do programa com Ana Maria Braga, mas ficaram distantes - ele no Rio e a apresentadora em SP, e observou: "Se a atração não foi gravada, Tom esteve nos Estúdios Globo. Xi!"

