Grupo de empresários instala outdoors em MS para dizer que Bolsonaro não está só

Tamanho do texto

Ricardo Ojeda, do Arquivo Pessoal para o Blog 'Estamos contigo presidente!' diz outdoor instalado nesta semana por bolsonaristas em Três Lagoas

Embora pesquisas apontem queda de popularidade, o presidente Jair Bolsonaro mantém apoiadores em várias partes do país. Em Três Lagoas (MS), um grupo de quinze empresários resolveu mostrar que "o presidente não está sozinho" e instalou dois outdoors em sua homenagem neste início de semana. "A minha intenção é conseguir mais apoio de amigos e simpatizantes do presidente Bolsonaro e instalar uns 10 painéis pela cidade. É uma forma que vejo de mostrar que o presidente não está sozinho. Tem apoiadores", disse ao Blog o Ricardo Ojeda, dono do site de notícias Perfil News, que está coordenando a iniciativa de apoio ao presidente.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG