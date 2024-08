Governo abre 540 vagas na PM e Bombeiros

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Foi ampliado o número de vagas em concursos públicos para o Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), publicado na última sexta-feira, inclui a convocação de 500 remanescentes do concurso de soldados da PM, distribuídos entre 385 vagas para ampla concorrência, 100 para cotistas negros e 15 para cotistas indígenas. O decreto também inclui 15 novas convocações para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, e mais 25 para o concurso de oficiais da PM. A publicação foi comemorada pelo deputado estadual Coronel David (PL), ex-comandante da Polícia Militar, que tinha feito articulações junto ao governo neste sentido. "Este reforço no efetivo é essencial para uma segurança melhor ao cidadão”, disse David, frisando que segurança pública deve ser "prioridade máxima". Além da convocação dos remanescentes, o deputado recentemente intermediou uma vitória para os militares: o retorno dos sete níveis salariais, demanda antiga da categoria atendida pelo governador.

