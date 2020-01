Fumaça da Austrália chega ao Brasil

Tamanho do texto

Twitter Reprodução Imagens divulgadas pelo Inpe mostram fumaça nos céus no Rio Grande do Sul, mas fenômeno seria 'imperceptível' em Porto Alegre

A fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegaram na tarde de hoje ao Rio Grande do Sul, conforme imagens de satélites divulgadas pela Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A MetSul Meteorologia, empresa privada de meteorologia, identificou o fenômeno, mas informou que em Porto Alegre a fumaça é "imperceptível". A fumaça já havia atingido ontem os céus da Argentina e do Chile em uma nuvem de 6 mil metros de altura que percorreu mais de 12 mil km desde a Oceania, informa O Globo. Desde setembro, a Austrália vive uma crise de incêndios que já mataram pelo menos 25 pessoas, 480 milhões de animais e consumiram 10,3 milhões de hectares, conforme a imprensa internacional.

Hoje a fumaça está sobre o Rio Grande do Sul.



Imagem via @zoom_earth at https://t.co/0xrv0zNEYi pic.twitter.com/QGWcc0TvO3 — DSR INPE (@dsrinpe) January 7, 2020

