Frota faz Rodrigo Maia chorar: vídeo

Reprodução de vídeo Maia chora ao ouvir agradecimento de Alexandre Frota por ter ido para a bancada do PSDB

O novo deputado tucano Alexandre Frota (SP) arrancou lágrimas de Rodrigo Maia ao agradecer ao presidente da Câmara por sua ida para o PSDB, durante sua apresentação à bancada federal da sigla na terça (20), ao lado do governador paulista João Doria. Frota afirmou: "Queria fazer que me surpreendi demais contigo e quero que você saiba que eu devo a minha chegada ao PSDB a você, a você Rodrigo Maia. Quero agradecer de coração e precisava te falar isso. aqui na frente dessas pessoas. Não tenho vergonha das lágrimas que estão descendo aqui no meu rosto. Devo muito a você. Sou muito agradecido a todos vocês aqui, mas meu irmão, muito obrigado. De verdade" (Veja abaixo o vídeo postado pela repórter da Rádio Gaúcha no Twitter). Ao fim da reunião, afinado com Doria, Maia afirmou: "O PSDB e o DEM estarão juntos em 2020 e em 2022".