FGV diz que Decotelli não foi professor da instituição e ministro volta a balançar

Luís Fortes/MEC Decotelli volta a balançar na cadeira de comando do MEC por incoerências em seu curriculo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nota ontem informando que Carlos Alberto Decotelli da Silva não foi professor nem pesquisador da instituição, como ele anunciou em seu curriculo para assumir o comando do Ministério da Educação. O Estadão informa que o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber de mais uma incoerência no curriculo do ministro, que volta a balançar no cargo depois de ter doutorado e pós-doutorados questionados por universidades estrangeiras. A nota da FGV diz que Decotelli cursou mestrado na instituição, concluído em 2008. "Prof. Decotelli atuou apenas nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos e não como professor de qualquer das escolas da Fundação".

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG