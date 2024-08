Estadual de futebol de MS terá novo formato em 2025, decidem clubes e Federação

Da coluna Entrelinhas da Notícia

O campeonato da Série A de futebol de Mato Grosso do Sul terá novo formato no ano que vem. Todos os times vão se enfrentar na primeira fase, em turno único de nove rodadas. Os dois primeiros se classificam direto para as semifinais e os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão. Do terceiro ao sexto colocado disputarão a fase de quartas de final (terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto) em jogos de ida e volta, com mando da segunda partida para o time de melhor campanha, o que se repetirá nas semifinais e na decisão que terá a partida final no dia 13 de abril. No total, serão 55 jogos. A decisão foi tomada em reunião realizada ontem em Campo Grande, do presidente interino da Federação de Futebol (FFMS) com representantes dos clubes. “A intenção dos clubes foi o de motivar os torcedores”, disse ao CapitalNews o diretor de competições da FFMS, Marco Tavares, que também participou do encontro. Os dirigentes devem voltar a se reunir em novembro deste ano no conselho arbitral para referendar as decisões.

