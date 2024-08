Campeonato Estadual terá um formato diferente em 2025

Rogério Vidmantas

Rodrigo Moreira/FFMS Dirigentes discutiram detalhes para o próximo Campeonato Estadual

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reuniu, nesta quinta-feira (22), representantes dos clubes já garantidos no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. O encontro, na sede da entidade e com a participação do presidente interino Estevão Petrallás e pelo diretor de competições, Marco Tavares, apontou uma fórmula diferente para a competição.

A reunião técnico-administrativa teve na pauta, além de discutir um novo formato para a competição, teve como objetivo orientar os dirigentes sobre os novos modelos de laudos obrigatórios para os estádios que devem ser utilizados, além de outras diretrizes burocráticas, como a inscrição de atletas. Os dirigentes devem voltar a se reunir em novembro para o Conselho Arbitral para referendar as decisões.

A nova fórmula do Campeonato Estadual vai permitir que todos os times se enfrentem na primeira fase, em turno único. A primeira rodada acontece no dia 19 de janeiro de 2025. Segundo a proposta construída em consenso entre os clubes participantes e a Federação, após as nove rodadas, os dois primeiros colocados se classificam direto para a fase semifinal e os dois últimos são rebaixados para segunda divisão.

Os classificados entre a terceira e a sexta posição, disputam a fase de quartas de final, sendo o terceiro colocado contra o sexto e o quarto contra o quinto colocado. Em jogos de ida e volta, com mando da segunda partida para o time de melhor campanha. O mesmo acontece na semifinal e na decisão. O planejamento prevê a partida de volta da decisão no dia 13 de abril. A competição terá um total de 55 jogos.

“A intenção dos clubes foi o de motivar os torcedores, oferecendo jogos diferentes dos que aconteceram nos últimos anos, com os grupos regionalizados na primeira fase e acredito que esse modelo proporciona isso. Além disso, garante que os times mais regulares possam avançar na competição”, resume Marco Tavares.

Segundo Petrallás, as decisões tomadas devem mobilizar o torcedor sul-mato-grossense. "A mudança na forma de disputa do Campeonato Estadual é um passo importante para modernizar o futebol em Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo é tornar a competição mais dinâmica, competitiva e atraente para o torcedor, valorizando todos os clubes. Acreditamos que esse novo formato irá proporcionar mais emoção a cada rodada, aumentar o engajamento do público e fortalecer o futebol sul-mato-grossense como um todo", completa o presidente.