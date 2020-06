Em comício, Trump defende redução de testes que elevam números da Covid

Twitter @realDonaldTrump Divulgação Trump retomou comícios neste sábado e atacou a imprensa, radicais de esquerda e o adversário Joe Binden

Donald Trump retomou ontem seus comícios de campanha, suspensos em março por causa da Covid, na cidade de Tulsa, no Oklahoma, que vem batendo recordes de casos de coronavírus, e defendeu a redução dos testes do vírus, chamando-o de "espada de dois gumes" que eleva o número de casos descobertos no país. "Então eu disse ao meu povo, pare os testes, por favor", declarou. Trump atacou os rivais democratas, a imprensa e criticou protestos contra o racismo. "Eles [imprensa] não falam sobre covid-19 quando 25.000 pessoas marcham pela 5ª Avenida ou andam em uma rua de uma cidade governada por um democrata. Eles não falam nada, eles não estão usando máscaras". No comício em local fechado, o uso de máscaras não era obrigatório.



Trump disse que salvou "milhões de vidas" ao paralisar atividades econômicas, embora tenha criticado governadores que decretaram essas paralisações. Citou o Brasil e a Suécia, disse que o cenário nos EUA seria pior se tivesse adotado a estratégia de imunização de rebanho, em que sobreviventes da Covid-19 ficam imunes e impedem o vírus de se disseminar: "Perguntem como eles estão no Brasil. Não estão bem. E ele é meu amigo", afirmou, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro. Também chamou o coronavírus de "vírus chinês" e acusou seu adversário, o democrata Joe Biden, de ser "marionete" da "esquerda radical". O público menor do que o previsto levou o porta-voz da campanha, Tim Murtaugh, a culpar a mídia e manifestantes radicais. Trump também tentou justificar a ausência de pessoas: "Vocês são heróis (...) Tem um monte de gente ruim lá fora." Nas próximas semanas, o presidente fará comícios na Flórida, Arizona e Carolina do Norte, estados que podem decidir as eleições de 3 de novembro.

