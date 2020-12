Designado relator do projeto BR do Mar, Nelsinho promete ouvir segmentos

Jefferson Rudy/Agência Senado Nelsinho: 'Não é um relatório que dá pra ser apresentado a toque de caixa. A gente tem de ouvir todos'

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi designado como relator no Senado do Projeto de Lei 4199/2020 do governo federal, chamado de BR do Mar, que segundo o Executivo visa tornar mais competitivo o setor de cabotagem (transporte por navio entre portos). A matéria que já passou pela Câmara gera críticas de representantes do setor sobre a ausência de medidas contra a reserva de mercado para a mão de obra e custos do combustível. Alguns representantes de caminhoneiros também reclamam de um trecho que permite empresas de um mesmo grupo econômico contratarem transporte terrestre. Nelsinho disse no áudio abaixo enviado ao Blog que está iniciando o trabalho, que deve ser longo, e pretende ouvir a todos. "Isso não é um relatório que dá pra ser apresentado a toque de caixa. Acho muito difícil ele entrar neste ano. A gente tem de ouvir todos os segmentos", declarou.

