Deputados federais e senadores de MS gastaram R$ 1,5 milhão por mês em 2019

Fotos Divulgação e Agência Câmara Deputados e senadores de MS gastaram em média R$ 1,5 milhão por mês de janeiro a n

Os onze parlamentares federais de Mato Grosso do Sul gastaram nos primeiros dez meses deste ano R$ 15 milhões das verbas públicas a que têm direito no Congresso para bancar assessores, combustíveis, passagens aéreas, escritórios em MS, divulgação e consultorias, ou R$ 1,5 milhão por mês informou na segunda (30/12) o Correio do Estado, com base em levantamento do site politicos.org. Na média, cada um usou R$ 138,8 mil mensais. Conforme o jornal, o maior gasto médio foi o do senador Nelsinho Trad (PSD), de R$ 430,196 mil mensais. A senadora Soraya Thronicke (PSL) usou R$ 271,6 mil mensais e a senadora Simone Tebet R$ 185,1 mil. O deputado que mais usou recursos foi Vander Loubet (PT): R$ 1,693 milhão em dez meses, cerca de R$ 169,3 mil por mês. Vander disse ao jornal que foi o que mais percorreu MS entregando obras. "Percorria 1,4 mil km nos fins de semana. Eram recursos e obras que sairiam no ano passado, mas só saíram agora. Desafio um deputado a provar que andou mais do eu. Eu levei mais investimento para o Estado, os novos não têm o que entregar ainda", afirmou. Em segundo aparece o deputado Dagoberto Nogueira (PDT) que usou R$ 1,636 milhão em dez meses seguido por Beto Pereira (PSDB), com R$ 1,552 milhão; Fábio Trad (PSD) R$ 1,522 milhão, Loester Trutis (PSL) R$ 1,5 milhão; Bia Cavassa (PSDB) R$ 1,230 milhão, Rose Modesto (PSDB) R$ 1,175 milhão e Luiz Ovando (PSL) com R$ 1,072 milhão.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog