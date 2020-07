Covid: em live, Mandetta responderá perguntas de internautas da Capital

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Henrique Mandetta vai participar como convidado de live da Câmara os Vereadores

Luiz Henrique Mandetta falará sobre aspectos gerais da Covid-19 no Brasil na live da comissão de apoio ao combate à pandemia da Câmara de Campo Grande, a partir das 9h30 da próxima quarta-feira. O evento será transmitido pelos canais do Legislativo local no Facebook, Instagram e Youtube e a população poderá enviar perguntas em tempo real ao ex-ministro da Saúde e aos vereadores da comissão.

