Com medo da lei de abuso, juiz solta condenado a 99 anos e cita Raul Seixas

Ilustração Juiz citou a lei de abuso de autoridade e afirmou: 'Como diria Raul Seixas, eu não sou besta pra tirar onda de herói'

Um advogado condenado a 99 anos e dez meses de prisão e proibido pela Justiça de exercer a profissão, foi colocado em prisão domiciliar, porque a nova lei do abuso de autoridade diz que é considerado abuso manter advogado preso, antes do trânsito em julgado, em sala que não seja de estado maior. A decisão é do juiz da Vara de Execuções Penais de Contagem (MG), Wagner de Oliveira Cavalieri, que autorizou Igor Ben Hur Reis e Souza a cumprir a pena em domicílio com monitoração eletrônica, porque a OAB discordou das instalações em que o advogado estava em prisão provisória - informa o blog do Frederico Vasconcelos no site Folha UOL. "Como diria Raul Seixas, 'eu não sou besta pra tirar onda de herói'", disse o juiz na decisão. "Se é a vontade da sociedade, representada no texto legal aprovado pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, que assim seja", registrou o juiz, no despacho.

