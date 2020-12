Com covid há uma semana, ex-governador André cumpre isolamento doméstico

CampoGrandeNews/Arquivo Já sem sintomas, André Puccinelli cumpre isolamento doméstico em Campo Grande

Diagnosticado com covid-19 depois de sentir dores pelo corpo e febre no início da semana passada, o ex-governador André Puccinelli (MDB) disse ontem ao Blog que já está sem sintomas, mas segue cumprindo o isolamento doméstico em seu apartamento em Campo Grande, onde vai passar o Natal com a esposa e o filho, que não contraíram o vírus, até completar duas semanas conforme recomendam autoridades de saúde. "Os sintomas foram suaves no início e agora assintomático. Boas festas ao amigo. E que 2021 seja um ano melhor. Grande abraço!" disse via WhatsApp o ex-governador, que tem sido acompanhado pela filha que, como ele, também é médica.

