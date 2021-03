Cientistas descobrem superanticorpos contra covid em escritor dos EUA

Reprodução de vídeo Em entrevista à BBC, John Hollis disse que teve medo de contrair a doença

Aos 54 anos, o escritor americnao John Hollis ficou preocupado quando um amigo com quem dividia casa ficou gravemente doente com covid-19 em abril do ano passado. Ele disse à BBC que por "duas semanas muito assustadoras" esperou a doença se manifestar, o que não aconteceu. Achou que teve sorte, até contar o episódio ao médico Lance Liotta, que é professor na Universidade George Mason onde ele trabalha, e ter sido convidado em julho a participar de um estudo científico que apotnou que ele contraiu covid, mas tem superanticorpos que o tornam imune à doença. "Nós coletamos o sangue de Hollis em diferentes momentos e agora é uma mina de ouro para estudarmos diferentes formas de atacar o vírus", disse o médico. "Sei que não sou a única pessoa a ter esses superanticorpos contra a covid-19. Mas sou uma das poucas que foram encontradas", afirmou Hollis. Saiba mais aqui no site da BBC.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG