Ciclista alcança 280 km/h puxado por Porshe e bate recorde mundial: vídeo

Twitter Reprodução Neil Campbell bateu o recorde mundial ao atingir 280 km/h em pista de aeroporto puxado por um Porsche Cayenne

O britânico Neil Campbell, de 45 anos, bateu o recorde mundial de velocidade no ciclismo masculino no vácuo, ao ultrapassar a velocidade de 174mph (280 km/h) na pista do aeroporto da cidade inglesa de Elvington, no sábado anterior (17). A bicicleta construída com peças de uma motocicleta de cross, avaliada em cerca de R$ 72 mil, foi puxada por um Porsche Cayenne e, após ganhar impulso, se soltou do carro cruzando o sensor de velocidade sozinha. O recorde anterior era de um ciclista holandês, que em 1995 alcançou 167 mph (268km/h). Conforme a BBC, as evidências do feito serão apresentadas ao Guinness, o livro dos recordes. Veja o vídeo.