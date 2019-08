Chuva reduz queimadas no Pantanal

Edemir Rodrigues/Governo MS Região da Manga teve mais de 1.600 hectares queimados e Ibama investiga causa do fogo

Uma chuva inesperada entre a noite de segunda-feira e a madrugada de ontem ajudou a reduzir o número de focos de queimadas na região do Pantanal, em Corumbá. Conforme a equipe de monitoramento do Governo do Estado, a queimada mais intensa ocorreu na região do Porto da Manga, região da Nhecolândia, e foi controlada pela brigada do PrevFogo do Ibama e os Bombeiros. Mais de 1.600 hectares foram queimados na região, e o Ibama investiga as causas do fogo, que pode ter sido criminoso. "Foi um trabalho intenso de quatro dias na região da Manga e a chuva finalizou o serviço que já estava no rescaldo”, disse o gerente do PrevFogo, Bruno Águeda. Com a chuva, a maioria dos focos perdeu força e foi extinta. "Choveu pouco, mas praticamente em todo o Pantanal", disse Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá.

