Chamado de “cachaceiro” em faixa levada por avião, Lula processa dono da Havan

Imagens de vídeos Reprodução Vídeos mostram avião sobrevoando praias de Santa Catarina com os dizeres: 'Lula cachaceiro devolve meu dinheiro'

Advogados de Lula pediram à Justiça de Santa Catarina que proíba o dono das lojas Havan, Luciano Hang, de patrocinar mensagens citando o ex-presidente em faixas exibidas por aviões que sobrevoam praias catarinenses. No sábado anterior (28), Hang postou o vídeo abaixo no Twitter que mostra um avião levando uma faixa com os dizeres "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro". No começo de dezembro o empresário anunciou na rede social que custearia "mensagens patriotas" por avião no litoral catarinense e seus seguidores sugeriram frases como "Lula na cadeia, eu com o pé na areia", "Melhor que o verão, é o Lula na prisão" e "Lula enjaulado é o Brasil acordado". O Estadão de S.Paulo informa que a defesa do petista acusa o empresário de calúnia e difamação e pede indenização de R$ 100 mil por danos morais, alegando que Hang "desbordou injustamente do direito ao antagonismo político e livre opinião, ofendendo até mesmo qualquer senso de civilidade no debate político em plena ebulição no País". Luciano Hang publicou hoje no Twitter a notícia sobre a ação do petista contra ele, e escreveu: "Lula continua o mesmo, quer ganhar sem trabalhar." Veja as postagens.

O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso. pic.twitter.com/WqhfHHqFxh — Luciano Hang (@luciano_hang) December 28, 2019

Lula continua o mesmo, quer ganhar sem trabalhar. Onde esta a liberdade de expressão? O Estado democrático de direito? Kkk. Idiotas. pic.twitter.com/tHTEJ3hSMv — Luciano Hang (@luciano_hang) December 30, 2019

