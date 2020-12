Carlão vai presidir a Câmara de Campo Grande com Delei primeiro-secretário

Reprodução Delei primeiro-secretário e Carlão presidente na chapa de consenso da Câmara para 2021

Na última sessão ordinária de 2020 da Câmara de Campo Grande, o presidente da Casa, João Rocha (PSDB), anunciou a retirada de sua candidatura à reeleição ao cargo e declarou apoio ao vereador Carlão (PSB), atual primeiro-secretário, para presidente em uma chapa de consenso para 2021. Carlão disse hoje ao Blog que já conta com assinaturas de apoio de 19 vereadores "mais seis votos de apoio, Podemos e PSDB". A primeira-secretaria, segundo principal cargo da Mesa Diretora, ficará com o vereador Delei Pinheiro, ligado ao prefeito Marquinhos Trad (ambos do PSD), que foi eleito em novembro e volta à Casa no Ano Novo.

