Campo Grande e estado nas últimas posições do ranking de isolamento social

MS aparece em 25º entre os estados e Campo Grande tem pior índice das capitais

Com a maioria da população ignorando apelos das autoridades sanitárias para que evitem sair de casa para conter o avanço da covid-19 em todo o Brasil, nenhum estado tem mais da metade da população em isolamento social. O ranking divulgado ontem pelo Governo do Estado aponta Mato Grosso do Sul em 25° lugar dentre os estados, com 31,3% das pessoas em casa, índice só maior que os de Santa Catarina (30,45%) e Espírito Santo (30,35%). Entre as capitais, Campo Grande tem o menor índice: 31,17%. Mesmo os líderes em isolamento não superam 50%. O estado com maior índice é o Sergipe (43,70%) e a capital com maior taxa de isolamento é Belém (49,33%). Leia mais aqui no site do governo de MS.

