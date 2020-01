Briga de vizinhos e prisão marcam virada de ano em condomínio de luxo da Capital

Fotos M.J. via WhatsApp Advogado enviou fotos mostrando apartamento, sua Mercedes e a moto Harley-Davidson dafinificados e o cãozinho atacado

A comemoração da virada de ano acabou em violência e destruição em um condomínio de luxo na Avenida Afonso Pena em frente ao Shopping Campo Grande. Incomodado com um homem soltando fogos no canteiro central da via em frente ao prédio, o que estaria fazendo seu cachorrinho passar mal, um advogado de 56 anos, morador do edifício, resolveu reclamar e a coisa piorou.



Um piloto de avião de 41 anos, também morador do local, riscou um automóvel Mercedes Benz e uma moto Harley-Davidson do advogado na garagem e usou extintores de incêndio do prédio para arrombar a porta do apartamento do vizinho, onde destruiu a caixa de energia e outros objetos e despejou a carga de um extintor no interior do imóvel. Preso em flagrante, o piloto alegou que teria sido agredido, com o filho de 10 anos, pelo advogado. O advogado diz que foi atacado ao falar com o vizinho e só reagiu. Ele calcula um prejuízo de R$ 70 mil e diz que seu cachorrinho também foi atacado pelo piloto.



O presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche, afirmou na quinta (02) ao Blog que a entidade acompanhará o caso, por envolver um advogado. Conforme o site Midiamax, autoridades informaram que o piloto já tem passagens por crimes de ameaça e violência doméstica. Nesta quinta-feira, informa o site, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira estipulou fiança de R$ 100 mil para o piloto pagar se quiser responder ao processo em liberdade. O episódio contraria a crença sobre a segurança dos condomínios e a história de que violência é coisa que acontece só em bairro de pobres.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog