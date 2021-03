Brasil enfrenta maior colapso sanitário hospitalar da história, diz Fiocruz

Fiocruz Divulgação Quase todos os estados estão com taxa de ocupação de leitos superior a 80%

O Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar de sua história, afirmam pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz que divulgaram na terça (16) nova edição do boletim do Observatório Covid-19 Friocruz no site da instituição apontando que das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos no SUS iguais ou superiores a 80%, sendo 15 estados com taxas iguais ou superiores a 90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com essas taxas iguais ou superiores a 80%, sendo 19 superiores a 90%. Para evitar que o número de casos e mortes se alastrem ainda mais pelo país e reduzir a ocupação de leitos, os pesquisadores defendem a adoção rigorosa de ações de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas de restrição às atividades não essenciais e ampliação das medidas de distanciamento físico e social, o uso de máscaras em larga escala e a aceleração da vacinação. Veja o vídeo.

