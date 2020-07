Bolsonaro faz eletro duas vezes por dia para monitorar efeitos da cloroquina

Twitter Reprodução Com Covid e usando hidroxicloroquina, Bolsonaro tem monitoramento diário de possíveis efeitos colaterais

Jair Bolsonaro está fazendo eletrocardiograma duas vezes por dia para monitorar a frequência cardíaca e acompanhar possíveis efeitos colaterais da cloroquina, informa o jornal Extra. O presidente anunciou estar tomando a hidroxicloroquina com azitromicina desde segunda-feira, um dia antes de ser diagnosticado com o novo coronavírus. Na próxima segunda-feira, ele deve fazer um novo exame de Covid-19, sete dias depois do primeiro resultado. A medida recomendada pelos médicos que acompanham seu estado de saúde visa confirmar se continuará testando positivo e terá de permanecer em isolamento no Palácio da Alvorada, diz o jornal. Na quarta (08), o presidente postou nas redes sociais a foto acima e voltou a defender a hidroxicloroquina, embora poucas pessoas, como ele, possam fazer eletrocardiograma diário para monitorar os possível efeitos colaterais da medicação: "Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo", escreveu.

D- Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo. pic.twitter.com/koydDXoHUT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2020

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG