Bolsonaro convida nome fora das listas de cotados para vaga no Supremo, diz jornal

Divulgação Kassio Nunes, que não aparecia entre os cotados, agora é o número um da lista conforme a imprensa

O piauiense Kassio Nunes, desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do Supremo, na vaga a ser aberta com a aposentadoria do decano Celso de Mello, informa o blog de Lauro Jardim, em O Globo. O jornalista diz que Nunes sonhava em ir para o STJ e aparece como "azarão", pois não constava em nenhuma lista de possíveis cotados para o STF. "Católico, é tido como um dos desembargadores federais mais produtivos entre seus pares: profere uma média de 600 decisões por dia", informa. Lauro Jardim diz, entretanto, que o nome ainda não foi enviado ao Senado e que patrocinadores de outras candidaturas continuam tentando emplacar seus preferidos: "Até por que Bolsonaro já voltou atrás em decisões tomadas, embora tenha feito ontem o convite a Nunes." A colunista Mônica Bergamo, da BandNews, divulgou que Bolsonaro já teria comunicado os ministros do STF sobre sua escolha.

