Bancado pelo governo, pré-candidato de MS participou no DF de ato contra o STF

Reprodução Melquisedeque, que é bolsista federal, confirmou à revista ter participado de protestos em Brasília

Um pré-candidato a vaga de vereador em Campo Grande que integra o "300 do Brasil", liderado por Sara Winter, participou no dia 31 de maio em Brasília de ato do grupo extremistra contra o Supremo, quando estava na capital federal bancado por recursos do governo, informa a Época. Segundo a revista, Melquisedeque Sant'ana, de 23 anos, é bolsista e monitor do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) ligado à Secretaria Nacional de Juventude, do Ministério dos Direitos Humanos, e recebeu R$ 1,2 mil para estar em Brasília no fim do mês passado, conforme o Portal da Transparência. O rapaz disse à revista que estava em Brasília para fazer o cronograma das adesões ao Sinajuve, e confirmou ter participado do protesto e visitado acampamento pró-Bolsonaro em frente ao Planalto, mas disse que não responde a nenhum processo pelo ato. "Estive sim na manifestação das tochas no Supremo, junto com os 300 e a Sara. Não foi nada nazista como o pessoal falou. Não foi para confrontar, mas para mostrar nosso luto pelo país. Até onde eu sei, não sou alvo do STF. O processo corre em segredo judicial. A gente não sabe, né?", disse. Melquisedeque afirmou que se afastará do serviço para campanha em Campo Grande, pelo Republicanos, mesmo partido de Flávio e Carlos Bolsonaro. Leia aqui no site Época.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG