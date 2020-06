Autoridades da Suiça procuram esquecido que deixou sacola de ouro em trem

Ilustração Reprodução Três quilos de ouro esquecidos no trem na Suiça são estimados em R$ 955 mil

Perder celular, guarda-chuva ou outros objetos no transporte urbano acontece na maioria das cidades, mas um passageiro esqueceu uma sacola com três quilos de ouro em um vagão de trem que fazia a linha entre St. Galeen e Lucerna. Conforme a rede britânica BBC, o caso aconteceu em outubro do ano passado, só agora as autoridades suíças resolveram divulgar a história, pois não tiveram êxito em rastrear o dono da sacola, cujo conteúdo é estimado em 152 mil euros, equivalentes a R$ 955 mil na cotação atual. O dono tem cinco anos para apresentar sua queixa no gabinete da promotoria de Lucerna. O comunicado, porém, não deixa claro como será confirmada a alegação de propriedade, diz o Estadão.

